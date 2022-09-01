Sacan a Ana Claudia Talancón del estreno de Soy Tu Fan ¿por llegar ebria?

Vaya espectáculo que dio Ana Claudia Talancón durante el estreno de la película Soy Tu Fan que protagoniza junto a Martín Altomaro, y no fue precisamente por la trama de la cinta, sino porque llegó aparentemente enfiestada o hasta podría decirse que con unas copas de más.

Segundos más tarde, invitó a Martín a posar junto a ella y de nueva cuenta su comportamieno fue algo errático. Y cuando llegó la hora de posar para las cámaras notamos que el equilibrio le fallaba.

Daniela Magun fungió como conductora de la alfombra rosa, labor que no pudo desempeñar mientras Ana Claudia se apoderaba del micrófono ignorándola por completo.

Después, Ana Claudia pidió a los fotógrafos que la captaran junto a su familia, y al acercarse a hablar ante las cámaras, su estado se hizo más evidente.

"La verdad es que son muchísimos años en donde el corazón ha llenado el amor de nuestros fans, y gracias a ese amor, se ha dado esta nueva temporada y esta nueva película. Estoy segura que van a quedar fascinados porque está buenísima... vean si hay boda", declaró.

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¿Ana Claudia Talancón llegó en estado inconveniente al estreno de Soy Tu Fan?

Al preguntarle por su atuendo estuvo a punto de caer y fue entonces que sus publirrelacionistas decidieron alejarla de los reporteros. Por cierto que, para la sesión de preguntas y respuestas con el elenco, el lugar de la actriz fue eliminado.

Después de una década, el proyecto Soy Tu Fan regresa pero ahora convertido en una película por cuya alfombra rosa desfilaron algunos de sus protagonistas como Antonia Mayer Camil, hija de Sergio Mayer e Issabela Camil, quien debuta como actriz en esta cinta.

Por cierto que su padre Sergio Mayer y su hermano Sergio Mayer Mori la acompañaron, aunque prefirieron mantenerse alejados de la prensa.

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