Este es el resumen del capítulo 71 de Ana de Nadie

Pedro intenta defender su amor con Ximena, pues especialmente Horacio explotó al enterarse del amorío de su hijo y comenzó a despotricar contra él con Ana, quien le pidió que juntos hablaran con él para saber qué pasa y apoyarlo juntos; sin embargo, Horacio no quiere, y pinsa que Pedro lo hace a propósito para hacerlo quedar mal por estar con la hija de la persona de limpieza de su casa.

Pero Ana no soporta más que se exprese así de su hijo y le pone un alto, asegurándole que no puede ir por todos lados criticándola a ella y a sus hijos cuando él no habla de los errores que lo han llevado a perder su matrimonio, familia y hasta la empresa.

Úrsula pide hablar con Ana sobre el romance de Pedro con su hija, y aunque Ana comienza siendo muy comprensiva, Úrsula es quien no quiere que la relación continúe, ya que está segura que no tendrá futuro por la diferencia de mundos en los que vive cada uno, y Úrsula le revela ya tomó una decisión, y ni su hija volverá a acercárseles ni ella seguirá laborando ahí. Aunque Ana se niega, Úrsula está aferrada a su decisión y le dice que sólo esperará a que termine la quincena y se va.

Florencia le reclama a Pedro que mientras él hace enojar a todos en la casa, se desquitan con ella, pues está enojada después de que Horacio descubrió que volvió a tomar su celular.

Ana le hace ver a Florencia que su novio le está haciendo mal y es tóxico para ella, pues la ha llevado a realizar cosas peligrosas y poner en peligro la vida de su abuela por desobedecerla pero le devuelve su celular, diciéndole que confía en ella. Lo primero que hace Florencia con su teléfono es llamar a Adelaida para convencerla de decirle a su papá que por ella tomó su celular, y aunque Ade le deja claro que ella jamás le dijo que podía tomar su celular, le prometió que hablaría con su papá al respecto.

Cuando llega Horacio con Ade, ella aprovecha para hablar sobre Florencia y Pedro, a quienes a su parecer, les hace falta la rpesencia de su papá y apoyo para saber que cuentan con él.

Por su parte, Joaquín le reclama a Mona por las fotos que tiene de él en sus redes sociales, donde se entiende que tienen una relación, y aunque ella al principio niega todo, cuando llegan los de la junta, les hace entender que sí son pareja.

Tras este incómodo momento, Joaquín habla con Violeta y le pide disculpas por no haberle creído sobre las verdaderas intenciones de Mona, aceptando que fue manipulado por ella.

Katy habla con Quique y le dice no aguantar más la situación de vivir en mentira con Florencia, pero él la intenta convencer de que todo está bien, y en ese momento llega Florencia y los ve juntos, por lo que sale corriendo, y aunque Kity intenta hablar con ella y decirle lo mal que se siente al respecto, ella se desquita de todo lo que le está pasando y le reclama, asegurándole que nunca fueron amigas y todo fue falso entre ellas.

Mientras que Quique la busca antes de que se vaya al funeral para amenazarla sobre el cheque que cobró haciéndose pasar por Joaquín, pues sabe que puede decir la verdad ahora que fue traicionada por él y Kity. Le recuerda que ambos tienen que ver en lo del cheque y que si dice algo, a los dos les irá muy mal.