Ana Ferro confiesa que por culpa de “la otra parte” no se ha abierto el testamento de Fernando del Solar

En estos momentos los testamentos son tema de vital relevancia en el medio mexicano de la farándula. Desde Daniel Bisogno , hasta la familia Figueroa y ahora con lo referente a la muerte de Fernando del Solar. El querido conductor nacido en Argentina sí dejó todo en regla, pero justamente Ana Ferro habla de algo que le ha quitado la paz todo este tiempo.

Después de un tiempo sin dar declaraciones oficiales ante ningún medio, la segunda esposa de Fernando abrió su corazón en los distintos foros que pisó en las últimas horas para hablar de qué significa no tener al amor de su vida a casi tres años del lamentable suceso.

Te puede interesar - ¿Ana Ferro se casó con Fernando del Solar?

¿Por qué Ana Ferro no tiene paz?

Todo el revuelo de la presencia de Ana Ferro en los medios comenzó porque ella organizó un pequeño evento donde cumplieron la última voluntad de Fernando del Solar. El nacido en Buenos Aires quería que sus cenizas fueran lanzadas al mar. Y ese día llegó, pues su esposa en vigencia realizó esa petición casi tres años después, entendiendo que en junio es el aniversario luctuoso.

Las críticas no se hicieron esperar de parte de los internautas, quienes hablaban de un acto inverosímil de Ferro, quien no tuvo a bien hablarle a los hijos de Fernando para que ellos estuvieran presentes. Al final ella compartió lo vivido en ese acto de amor hacia quien fuera su esposo y dejó claro que no ha podido tener mucha paz por una situación bastante particular.

Pese a que Del Solar sí dejó en regla su testamento, Ana dejó en claro que ella no ha podido liberarse de la tensión de la repartición de bienes porque “la otra parte” no había querido abrir el testamento. Es decir, gracias a que la gente de Ingrid Coronado no había hecho su parte, hasta hace poco le avisaron a Ferro que en breve por fin abrirán el testamento y se hará la debida repartición para todos los que Fernando eligió beneficiar de esa forma.

Seguir leyendo - ¿Ingrid Coronado tuve un romance con Marco Antonio Regil?