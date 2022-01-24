FOTOS | ¡Ana Lago quiere enfrentarse a Mati o a Heliud en la final!

Nuestra querida Ana Lago confirmó su participación en Exatlón All Star h ace unos días y las redes sociales estallaron, pues sin duda es una de las atletas más queridas de todas las temporadas.

En videollamada para Venga la Alegría fines de semana, comentó que está muy contenta de regresar a los circuitos en los que tanto ella como Macky y Ernesto, comenzaron esta aventura. Además dijo que daría todo para llegar a su máximo nivel, al nivel que todos le vimos en la primera emisión, ¡y que irá a ganar! Está más que decidida a que no regalará nada y mentalizada y programada para ganar.

Además, confesó que le encantaría llegar a la final con Mati Álvarez, pues es tri-campeona y le encantaría medirse con ella. Y si fuera una final mixta, le gustaría mucho enfrentarse a Heliud Pulido, pues hizo una gran amistad con él y ahora lo considera parte de su familia.

¿Qué más confesó en la entrevista? Te contamos los detalles en las fotografias, checa la galería completa.

Gran estreno de Exatlón All Star, lunes 31 enero 7:30 p.m. por Azteca UNO.