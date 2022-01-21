FOTOS | ¡Ana Lago por fin le dijo que sí a la aventura de Exatlón All Star!

Ana Lago confirmada para estar en Exatlón All Star.

Hace unas semanas, la máxima autoridad de Exatlón México, Antonio Rosique, ¡confirmó que estaba en puerta la sexta temporada del reality más demandante y exitoso de nuestro país! Y es que declaró que en ella, participarían todos los campeones y subcampeones de las cinco emisiones pasadas. ¡Será épico!

Rosique empezó a convocar uno por uno para que acudieran a su llamado para hacer la temporada más epica de la historia de Exatlón México, ¡y claro que Ana Lago fue convocada!

Ana Lago participó en la primera y épica temporada de Exatlón México. Demostró su poderí llegando a la semana final y enfrentándose a Macky, quien la dejó fuera de la competencia. Pero amada por muchos, Ana Lago se convirtió en la primera subcampeona de Exatlón. Para la cuarta temporada de Titanes vs. Héroes, no logró llegar a la final, ¡pero esta vez tiene otra oportunidad! ¿La tercera será la vencida?

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Estreno Exatlón All Star, lunes 31 de enero 7:30 p.m. por Azteca UNO.

