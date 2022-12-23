Ana Leticia Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, se convirtió en madre.

A pesar de que esta será la segunda Navidad sin Octavio Ocaña, la familia del finado actor está de plácemes y manteles largos luego de que el pasado 20 de diciembre su hermana Ana Leticia dio a luz al pequeño Samuel, un bebé que sin duda alguna les devolverá algo de la alegría perdida a consecuencia de la tragedia que los embargó tras la muerte del actor.

Su madre, Ana Lucía Ocaña fue la encargada de compartir en exclusiva para Ventaneando la llegada del nuevo miembro de la familia Ocaña, pero también la premonición que en sueños tuvo su hija sobre el nacimiento de su bebé.

¿Qué dijo la madre de Octavio Ocaña? "Muy contenta, muy feliz, es un angelito que nos llegó a dar luz, vida y a que esas tristezas salieran del corazón totalmente”, dijo la madre del actor que diera vida al entrañable Benito Rivers.

¿Cuál fue la premonición de su hija?

Lucía Ocaña reveló que su hija Ana Leticia soñó que Octavio Ocaña le enseñó al nuevo integrante de la familia e incluso le reveló el sexo del bebé. “Mi hija soñó que su hermano se lo enseñaba y que le decía que era un niño, entonces él conoció al niño desde allá antes de que el niño llegara, algo que nos conmovió mucho, incluso dice que se levantó llorando”.

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Cuando esto sucedió Ana Leticia ya estaba embazada de meses y según narra la madre del actor, su hija le dijo a Octavio Ocaña “viniste hermanito”, entonces él le sonrió a Ana Leticia, quien volteó a ver al niño y le preguntó si conocía a su hermano, a lo que el pequeño le dijo que sí. Posteriormente, Octavio Ocaña soltó al pequeño y le dijo “ve y hazlos felices porque están tristes”.

Fue gracias a la premonición de Ana Leticia como la familia pudo saber que sería niño y vaya que no se equivocó pues el pasado 20 de diciembre llegó a este mundo Samuelito. “Octavio ya lo conocía, nos lo mandó y él quiso que estuviéramos felices dentro de esta tristeza”, añadió la madre.

¿Cómo ve al proceso de los presuntos asesinos de Octavio Ocaña?

Lucía nos actualizó sobre el proceso en torno a los presuntos asesinos de su hijo, uno de ellos aun prófugo de la justicia, incluso la Fiscalía del Estado de México en conjunto con la Interpol emitieron una ficha roja para dar con su paradero.

“Están con la ficha roja, ya la tienen para que no vaya a salir del país y pues él es el que nos falta. Imagínate, si está huyendo es porque sí mataron a mi hijo, ya lo han buscado debajo de las piedras y nada que lo encuentran, pero el otro sigue en proceso y en juicio”.

