Esto fue de Ana María Orozco, protagonista de Yo soy Betty, la fea.

Beatriz Aurora Pinzón Solano fue el personaje de esta telenovela que fue tan popular allá por inicios del 2000. La producción colombiana tuvo como protagonista a Ana María Orozco y nos toca indagar que fué de su vida.

La actriz colombiana brilló en esta serie que podrás disfrutar a partir de este lunes 9 de enero por Azteca UNO, y además de la popularidad que cosechó entre el público, también obtuvo muchos premios por su labor que fue claramente un antes y un después.

¿Qué fue de Ana María Orozco?

Una vez que finalizaron las emisiones de Yo Soy Betty, La Fea formó parte de Ecomoda, la secuela de esta telenovela que se transmitió entre diciembre de 2001 y junio de 2002 y luego comenzó un paso entre el teatro, el cine y la televisión.

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Con la obra Muelle Oeste realizó presentaciones en México, Bolivia y Colombia y luego pasó a la TV donde fue protagonista de Mujeres Asesinas, una miniserie que tuvo sus realizaciones tanto en Argentina como en Colombia y ella la encabezó en ambos casos. Luego de esto participó en 2 temporadas de Amas de Casa Desesperadas, otra serie argentina donde intentó hacer una carrera tan exitosa como la que desarrolló en tierras cafeteras.

Para 2014 fue protagonista de la telenovela Somos Familia también en su país y para 2016 trabajó en la televisión peruana y en ella estuvo unos años y para 2020 sorprendió al formar parte de la serie Perdida, una producción española que también está disponible por Netflix. Actualmente vive en Argentina junto a su familia y se muestra activa en las redes sociales donde acumula muchos seguidores y comparte varios detalles de su vida diaria.

