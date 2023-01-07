¡Divino! Así luce Don Armando de Yo soy Betty, la fea en la actualidad.

Han pasado unos cuantos años pero la telenovela Yo Soy Betty, La Fea se mantiene con un nivel de popularidad considerable y la podrás disfrutar a partir de este 9 de enero por Azteca UNO.

Ahora bien, la producción colombiana sucedió hace ya 2 décadas, pero los protagonistas de Yo Soy Betty, La Fea lucen divinos y uno de ellos es Don Armando.

Jorge Enrique Abello, actor que interpretó a este personaje icónico, logró un nivel de masividad enorme gracias a este producto, pues además de Betty su papel también quedó muy grabado en la gente. Si bien también tenía sus maldades con el correr de los episodios fue cambiando esa percepción y terminó siendo de los más recordados.

¿Cómo luce Don Armando de Yo soy Betty, la fea en la actualidad?

Hoy a sus 54 años el inolvidable Don Armando se ve súper bien y demuestra que la edad con el está siendo solo un número. El colombiano se encuentra casado en segundas nupcias con María Isabel Gutiérrez, ex modelo, y con quien ha tenido dos hijos y ha construido una familia sólida.

Al margen de su vida personal ha seguido vinculado a la actuación demostrando su talento tanto en la televisión como en el teatro. Es justo decir que su fama está mucho más calma y apaciguada en comparación a inicios de los 2000 con Yo Soy Betty, La Fea pero sigue teniendo mucha popularidad entre los fans de la serie que lo tienen bien presente.

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Además de su trabajo actoral, Jorge Enrique Abello ha incursionado como productor de películas e incluso tiene un canal en YouTube donde comparte alguna de las entrevistas que realiza a colegas suyos.

