Ana Martín recibe críticas por fotos de su juventud; así responde.

El nombre de Ana Martín se volvió tendencia en los últimos días, luego de que la actriz publicara fotografías inéditas de su juventud.

Ana Martín es una de las actrices más reconocida en México

“Yo en los 60’s que fue la revolución sexual, pastilla anticonceptiva, empoderamiento de la mujer, música y cambió total de estilo como ustedes pueden ver”, escribió la actriz en Twitter, red social donde también subió imágenes nunca antes vistas.

Y aunque la artista recibió buenos comentarios por mostrarse como una mujer rebelde en su juventud, también recibió otras críticas por parte de los internautas.

Sin embargo, Ana Martín respondió a las críticas y mandó contundente comentario para todos sus detractores.

“Cada quien tiene una idea. Lo único que estoy contando es mi carrera de 58 años, yo no tengo community mánager porque nunca pensé entrar en las redes sociales”, subrayó en su reciente encuentro con la prensa.

Además, la actriz de melodramas trascendió que su intención no fue ser un ejemplo, sino contar su carrera artística por más de 58 años.

“Yo no soy un ejemplo para nadie, yo estoy contando anécdotas de mi vida. Estoy contando cosas de mi vida porque siento que se lo debo al público y porque es el que me da de comer. El público me sostiene y por eso estoy aquí”, expresó.

Entre las fotos más destacadas de la actriz, se encuentra aquella donde posa frente a una motocicleta con shorts y chamarra negra que deja ver parte de su busto.

La personalidad libre, aventurera y rebelde de la artista es otro aspecto que fue aplaudido por millones de mujeres en México.

Ana Martín aclara otros rumores de su vida personal

Mucho se ha hablado de la orientación sexual de Ana Martín, pues algunas personas consideran que tiene atracción por las mujeres.

La artista, de 75 años, aclaró que no es lesbiana y tiene preferencia por los hombres.

“Cada quien tiene su preferencia sexual, la mía son los hombres. Si fuera lesbiana se los diría, pero no. Fue un rumor y me da igual. No lo siento como agresión porque amo a las lesbianas y a los gays”, confirmó.

Por último, Ana Martín declaró que eligió no ser madre y no se arrepiente.

“Yo vengo de un matrimonio separado, decidí que si llegaba a tener un hijo, sería con un amigo, porque un hijo es un proyecto de vida. Creo mucho en la familia, pero no me arrepiento. También se paga un precio, que es el precio de la soledad”, concluyó.

