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FOTOS | Anahí se perfora el tímpano a tres meses de la gira de RBD.

Anahí compartió a través de sus redes sociales que se perforó el tímpano en los preparativos para la gira “Soy Rebelde Tour”. Te contamos en fotos qué pasó.

Por: Ana Patricia Pérez

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