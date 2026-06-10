“No voy a dejar que me pisotee": El fuerte comentario de Ricardo sobre Lancer en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Ricardo se desahogó dentro de MasterChef 24/7 y dejó salir todo lo que piensa acerca de Lancer
Este miércoles de batalla por equipos, Lancer tuvo la oportunidad de ser el capitán del equipo amarillo, en donde incluyó a Ricardo, sin embargo, al parecer su desempeño como líder no dejó nada contento al cocinero, quien aseguró que no se iba a dejar pisotear por Lancer. Así fue como reaccionaron sus compañeros dentro de MasterChef 24/7.