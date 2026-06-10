¿Se disculpó? Esto fue lo que Camila le dijo a Emmanuel luego de No subirlo al balcón de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Este miércoles de batalla por equipos en MasterChef 24/7, Camila tuvo la oportunidad de subir a dos cocineros al balcón, y así evitar estar en riesgo el próximo domingo de eliminación, por lo que ayudó a Jazmín y a Ramahá, pero tuvo dejó fuera a Emmanuel y María, por lo que dentro de MasterChef 24/7, habló con ambos para darle sus motivos por lo que tomó esa decisión.