¿Se disculpó? Esto fue lo que Camila le dijo a Emmanuel luego de No subirlo al balcón de MasterChef 24/7 (VIDEO)
La influencer ha dejado claro que esta ha sido una de las decisiones más complicadas que ha tomado en MasterChef 24/7.
Este miércoles de batalla por equipos en MasterChef 24/7, Camila tuvo la oportunidad de subir a dos cocineros al balcón, y así evitar estar en riesgo el próximo domingo de eliminación, por lo que ayudó a Jazmín y a Ramahá, pero tuvo dejó fuera a Emmanuel y María, por lo que dentro de MasterChef 24/7, habló con ambos para darle sus motivos por lo que tomó esa decisión.