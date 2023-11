RBD: Anahí reaparece en redes tras abandonar concierto y confirma lamentable noticia

Las alarmas se encendieron la noche de ayer, después de que Anahí tuviera que abandonar el último concierto de RBD en ambulancia, lo que desató la preocupación de sus fans y de los seguidores de la agrupación.

El nombre de Anahí inundó las redes sociales debido a que comenzó a circular un video donde se le ve abandonando el concierto de RBD en ambulancia. La cantante reapareció a través de su cuenta de Instagram y confirmó una triste noticia, ¿se suspende la gira?

¿Qué le pasó a Anahí?

La noche de ayer 17 de noviembre, RBD dio su segundo concierto en Brasil, no obstante, Anahí tuvo que salir en ambulancia del Allianz Parque de Sao Paulo. A lo largo del show, se le vio molesta e incómoda por los problemas físicos que presentaba.

Anahí se disculpó por no poder cantar y darles el show que sus fans esperaban. La también actriz mencionó que estaba muy adolorida y que ha pasado horas difíciles por la enfermedad que la aqueja.

“Ellos saben que no han sido días fáciles, estoy con mucho dolor, realmente me siento muy mal por no darles lo que ustedes merecen y no quería perderme esta noche, estar aquí con ustedes para mí es lo más importante”, dijo Anahí durante el concierto de ayer.

Anahi Abandono el concierto de hoy en Ambulancia. pic.twitter.com/gjV8u426Af — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) November 18, 2023

¿Ya reapareció Anahí?

Como les informamos al principio de la nota, Anahí reapareció en sus redes sociales, para revelar que tiene el corazón destrozado por haber abandonado a su público de esa forma, pero reiteró que tuvo que hacerlo por cuestiones de salud y enfatizó que es la primera vez que lo hace.

“Queridos amigos, por primera vez en mi vida, tuve que abandonar un concierto por un problema de salud. Tengo el corazón en pedacitos porque en verdad es lo que menos hubiera querido”, recalcó la cantante por medio de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en otra parte de su comunicado, reveló que le diagnosticaron una severa infección en los riñones, por lo que ya se encuentra en tratamiento para poder recuperarse lo más pronto posible.

“He tenido varios días con un dolor insoportable en las costillas, espalda y cabeza. Fiebre muy alta y escalofríos. De acuerdo a los estudios de sangre y ultrasonido que me realizaron, tengo una severa infección en los riñones, mucha inflamación y dolor. Estoy en manos de los doctores y por el momento, pensando en lo más importante que es la salud. Gracias por su cariño Brasil y les pido una enorme disculpa por haberme tenido que ir, faltándome cuatro canciones para terminar el show”, finalizó.