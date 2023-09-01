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FOTOS | Anahí llora al recordar el bullying que sufrió cuando era niña

Anahí confesó que cuando era niña le hacían bullying por ser famosa, ¡y hasta le pegaban chicles en el cabello! Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Anahi sonriente.jpg
Anahi posando.jpg
Anahi selfie de perfil.jpg
Anahi selfie.jpg
Anahi selfie acostada.jpg
Anahi ensayando.jpg
Anahi maquillada.jpg
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Anahi posando (2).jpg
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Anahi de perfil.jpg
Anahi en concierto.jpg
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Anahi con fleco.jpg
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