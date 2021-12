FOTOS | Andrea Meza se estrena como conductora de televisión.

La ex reina de belleza, Andrea Meza, informó en sus redes sociales que incursionará como presentadora de televisión en Estados Unidos.

A horas de haber pasado la corona de Miss Universo , Andrea Meza confirmó a través de sus redes sociales que ya tiene empleo: se estrenará como presentadora de televisión.

Si bien la nacida en Chihuahua no dio detalles del programa en el que participará, si adelantó que trabajará en Estados Unidos, para ser específicos en Miami, Florida.

La joven con el reinado más breve de la historia, por la pandemia del Covid-19, ha declarado en más de una ocasión que la música es su pasión, sin embargo, primero se le presentó la oportunidad de incursionar en la pantalla chica y no desaprovechó la oferta.

“Mi papá tocaba la guitarra y yo cantaba sus canciones. Me pone feliz, sé que estoy bien, me siento cómoda si estoy cantante. Nunca lo hice profesionalmente, pero es un terreno que me gustaría explorar. Tal vez (me gustaría interpretar) música sierreña, me gusta, crecí con esa música, me gusta cantarla, no he definido a qué género inclinarme”, dijo en una entrevista a Venga la Alegría.