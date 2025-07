Riviera bob: el corte chic que rejuvenece y será el más pedido este verano 2025

Este verano 2025, el corte que promete acaparar miradas —y estilistas— es el Riviera bob. Fresco, elegante y con ese aire despreocupado que tanto se busca en vacaciones, este peinado es la evolución natural del clásico bob italiano.

Pero con un giro: más relajado, más ligero y perfecto para darle movimiento al cabello sin perder estructura.

Inspirado en la estética mediterránea de la Riviera francesa, este estilo combina lo mejor del lujo clásico con un look moderno y accesible. No es casualidad que ya se haya convertido en el favorito de celebridades y referentes de moda.

¿Qué es el Riviera bob y por qué está de moda?

El Riviera bob es un corte a la altura de la mandíbula, con capas internas largas y suavemente desfiladas que permiten que el cabello se mueva con libertad, sin rigidez.

La línea es limpia pero no demasiado pulida, y justo ahí está su encanto: logra un equilibrio entre lo sofisticado y lo natural.

Según el estilista Tom Smith, quien ayudó a popularizarlo, este corte funciona especialmente bien con raya al medio si se busca un look juvenil, o con raya de lado para un efecto más glam.

El toque final: los extremos ligeramente “destrozados” (no completamente romos), que aportan textura sin caer en lo desaliñado.

¿A qué tipo de rostro favorece el Riviera bob?

Una de las grandes ventajas de este corte es su versatilidad. Favorece los rostros redondos porque ayuda a alargar visualmente las facciones, pero también resalta en rostros con pómulos marcados o mandíbula definida, suavizando contornos sin esconder los rasgos.

Las capas internas dan volumen donde se necesita y el acabado relajado permite adaptarlo según el estilo personal de quien lo lleva.

Khloé Kardashian, Selena Gómez y Zendaya son unos de los rostros más conocidos que han apostado por esta versión del bob. Su corte destaca por las ondas suaves, la textura con movimiento y ese efecto effortless que lo hace ver siempre bien, incluso en los días más calurosos.

¿Cómo pedir el Riviera bob en el salón?

Para conseguir este look, los estilistas recomiendan solicitar un bob que llegue justo debajo de la mandíbula, con capas internas largas que aporten movimiento sutil. Nada de cortes por bloques ni capas marcadas: la clave está en la fluidez.

El acabado puede llevarse liso, con ondas suaves o texturizado al natural. Y lo mejor es que funciona tanto en cabellos con poco volumen como en melenas más abundantes.

Es un corte cómodo, elegante y lo suficientemente fresco como para convertirse en el aliado perfecto de esta temporada.