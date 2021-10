Fotos: Andrea Meza se ve cantando después de colgar la corona de Miss Universo.

La Miss Universo 2021 tiene un sueño muy grande por cumplir: convertirse en cantante. Aunque aún no define el género, saber que no sería pop o rock.

Andrea Meza, la Miss Universo 2021, tiene ya pensado a qué se quiere dedicar una vez que termine su periodo como reina de belleza y confiesa que le gustaría inclinarse por el lado artístico, específicamente, la música.

En más de una ocasión la nacida en Chihuahua, Chihuahua, ha demostrado que no sólo es una cara bonita, pues además de ser ingeniera, también sabe cantar y así lo demostró hace unas semanas cuando compartió en su cuenta de Instagram un video cantando “Ojala fuera cierto”, del cantante de Regional Mexicano Christian Nodal.

El video generó muchos comentarios halagando a la actual Miss Universo, incluso la también cantante de música Regional Mexicano Ana Bárbara dejó un comentario que celebraba el talento de Andrea.

La chihuahuense, destacó que no se ha dedicado profesionalmente a cantar, ya que sólo interpretaba cuando su padre tocaba la guitarra: “Mi papá tocaba la guitarra y yo tocaba sus canciones. Me pone feliz, sé que estoy bien, me siento cómoda si estoy cantando. Nunca lo hice profesionalmente, pero es algo que sí me gustaría explorar”.

Andrea incluso se ha imaginado qué género musical que le gustaría interpretar: “La música sierreña me gusta, crecí con esa música, me gusta cantarla. No he definido todavía por qué género me gustaría inclinarme”.

Meza también mencionó que podría ser parte de la siguiente edición del concurso “Quiero Cantar”, del programa “Venga la Alegría” siguiendo el ejemplo de Kristal Silva, quien también fue reina de belleza: “Estaría padrísimo. Yo he visto a Kristal y digo ¿por qué no? Sí, estaría súper divertido”.

Por otro lado, Andrea Meza también confesó que atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida, como lo indicó en su pasado cumpleaños: “Cumplir años es un privilegio, simboliza la madurez, el aprendizaje. Cada cumpleaños que he tenido ha sido de cambios radicales, con personas diferentes. Me motiva un cumpleaños porque me siento cómoda conmigo misma, me propongo nuevas metas y siempre hago nuevos proyectos”.

