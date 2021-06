Andrea Meza lamenta ser señalada por tener una relación amorosa.

La Miss Universo defendió con elegancia el romance que vive desde hace algunos meses con el tiktokero estadounidense Ryan Antonio.

La ganadora del certamen Miss Universo 2021, Andrea Meza, respondió contundente a quien criticó que tenga una relación sentimental, y que por ello pudiera descuidar la responsabilidad que tiene con la corona.

“Muy bonita pareja y todo, pero si lo que quería era andar de novia mejor le hubiera dado la oportunidad de participar a alguien más, por fin gana México y ella debería concentrarse en su puesto, no estar pasándola padre con su novio, sinceramente mala imagen”, fue el comentario que una persona dejó en su cuenta de Instagram.

Revive en FOTOS el Miss Universo, una noche llena de glamour y belleza.

La mexicana defendió su relación amorosa con el tiktokero estadounidense Ryan Antonio y resaltó que el tener novio no significa que vaya a descuidar sus responsabilidades laborales.

Meza aprovechó para aclarar que tiene derecho a manejar su tiempo libre como mejor le parezca: “Cada quien decide cómo manejar su vida privada. El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, hijos, etc.,) no va a dar el ancho en un puesto importante por estar ‘distraída’. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor”.

“Yo trabajo 100 por ciento entregada a mis labores, y mi tiempo libre lo manejo a mi gusto, sin esconderlos porque esa es la imagen que quiero dar: una mujer real que debe mantener un equilibrio en su vida”, indicó la modelo chihuahuense.

Por su parte, Ryan Antonio también defendió a su pareja con mensajes en sus historias de Instagram: “Su respuesta a este comentario ignorante es exactamente porque seguirá siendo la reina”.

Así fue la noche de preliminares de Miss Universo, una noche llena de glamour

Por otro lado, la nueva Miss Universo fue cuestionada sobre su opinión de la inclusión de mujeres trans en los concursos de belleza y ella a diferencia de Lupita Jones y otras ex reinas de belleza desea que haya más mujeres trans participando en certámenes de belleza.

“Son totalmente bienvenidas. A mi parecer ellas son mujeres y merecen ser respetadas y ser vistas por eso. Me encantaría que hubiera mujeres trans participando en México”, dijo Andrea Meza.

Andrea Meza motivó a otras mujeres a no dejarse intimidar y luchar para alcanzar sus metas tanto en lo profesional como en lo personal: “Cualquier mujer que llega a un puesto alto y que demuestra que está preparada y que es valiosa motiva estos cambios”.

Ellas fueron las 8 participantes de Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo