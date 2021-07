Andrea Meza reconoce haber crecido en una entidad machista.

Durante su paso por la Ciudad de México, la Miss Universo recuerda la poca importancia que dio a cientos de cruces rosas de su estado natal.

Andrea Meza, la Miss Universo, está en México por lo que fue cuestionada sobre la detención y vinculación a proceso de la youtuber Yosstop que causado mucha sorpresa en nuestro país.

Andrea fue contundente al hablar y recalcar la responsabilidad en el uso de las redes sociales: “Esto va para todas las personas, el uso de las redes siempre debe ser con base en nuestros valores. Cuando salimos de eso es cuando se crean las polémicas, los errores, el mensaje que le estamos dando a las otras personas y a la juventud, porque ellos están creciendo con esta idea, que lo que ves en redes sociales es lo que tienes que hacer”.

La actual Miss Universo también aseguró que hay que utilizar el pensamiento crítico antes de publicar: “Es un tema muy delicado. Siempre pensar si esto va a aportar algo bueno para mi gente, para mi sociedad. Y, si no, pues guárdalo para ti”.

“Si tú piensas eso ‘okey’, se respeta, pero no lo hagas de esa manera”, indicó Meza.

La portadora de la corona, aseguró que a raíz de su nombramiento ha visto crecer de manera exponencial sus redes sociales: “Comencé con 200 mil seguidores como reina nacional, y una vez que me coronaron, ahora tengo 2 millones de seguidores. Es una locura”.

Andrea, quien durante una entrevista con el programa De pisa y corre, admitió que se considera feminista y que, a pesar de que no sufrió ninguna agresión sexual, creció en un ambiente machista.

“Crecí en una entidad machista, como gran parte de la nación. Creces con las cruces rosas y pierde importancia. Nosotros no estamos haciendo nada. Me sentí mal porque yo era parte de eso, me di cuenta de que detrás de cada cruz rosa, hay una familia que está buscando a su familia”.

Además, Meza se pronunció a favor de que las mujeres ocupen puestos políticos importantes como una jefatura delegacional, hasta la presidencia de una nación.

Durante su gira por el país, la Miss Universo 2020, además de visitar la capital, también irá a Ciudad Juárez y Chihuahua, en donde aprovechará para ver a su familia: “Extraño mucho a mi familia y no los he visto desde la competencia, mi mamá no estuvo ahí, no la he visto en meses, pero hablo con ella todos los días con mensajes, videollamadas, pero no es lo mismo. Estoy contenta de que tendré tiempo de estar con mi familia”.

