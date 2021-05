Andrea Meza: entre el éxito y el escándalo tras ganar Miss Universo.

A días de haber obtenido el título de belleza más codiciado del Universo, la mexicana enfrenta cientos de comentarios negativos e incluso le han pedido que devuelva la corona.

En la pasada edición de Miss Universo 2021, la chihuahuense Andrea Meza se coronó en el certamen como la tercera mexicana en poseer la máxima condecoración de belleza, sin embargo, alrededor de su reinado hay varias polémicas.

La primera se suscitó cuando los seguidores de los concursos de belleza se quejaron de que la mexicana ganó el certamen, pues afirmaron que Janick Maceta, la representante Perú, debió de haber sido coronada como Miss Universo. Fueron tantas las críticas que recibió la mexicana que la contendiente del país andino salió a defender a su compañera.

“Por eso me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de unión, amor y amistad. Si me quieren y apoyan, entonces paren el bullying”, escribió Janick.

Por otro lado, hubo quienes la criticaron por las modificaciones que se ha hecho en el cuerpo y en el rostro, pues indican que tiene un exceso de cirugías y que en las fotos de ella del pasado, sin filtros y sin maquillaje, se demuestra. Incluso, horas después de que se coronara la chihuahuense, un médico cirujano compartió un “antes y después” señalando todos los procedimientos a los que se ha sometido Andrea Meza.

Por otro lado, se viralizó una foto de ella vestida de novia que desató rumores de que está casada, y como se sabe, uno de los requisitos para entrar a Miss Universo es estar soltera y nunca haber contraído nupcias, por lo que se especuló que incluso podría perder la corona.

Sin embargo, Jorge Saenz, el joven con el que aparece en la fotografía aclaró el hecho y negó que la mexicana haya inclumplido las reglas: “Quiero platicarles que hace más de un año, casi año y medio, estuvimos participando Andrea Meza, Andrea Saenz, mi hermana, y yo en una campaña publicitaria para el estado de Chihuahua, básicamente para promocionar el turismo del estado. Una de las fotos que hicimos fue de casados. Fue esa sesión de fotos de la cual Andrea tiene una foto en su perfil, yo tengo una foto en mi perfil. Andrea es mi amiga, es amiga de mi hermana, de mucha confianza”.

"(Tras el triunfo de) Andrea están queriendo sacar de contexto y aprovecharse de esto, he recibido bastantes comentarios y mensajes con, incluso, amenazas”, aseguró el joven.

No cabe duda que la vida de Andrea Meza dio un giro total, por lo que quizá sigan saliendo más polémicas.