¿Andrea Noli demandará a Jorge Salinas por manutención?

Andrea Noli rompió el silencio en reciente encuentro con Azteca UNO y otros medios de comunicación. La actriz mexicana de origen francés confesó que no tiene interés en reclamar la paternidad de Jorge Salinas hacia su hija Valentina.

“No, eso es lo malo, que se están suscitando chismes, todo está como ha estado los últimos 15 años. Todo sigue exactamente igual, nada de eso es verdad”, expresó la artista de 49 años.

“No opino nada de lo que él diga, sinceramente, procuro evitar ver esas entrevistas, así que no tengo opinión al respecto. Cada quien es dueño de sus palabras y es muy válido hablar”, expresó Noli sobre iniciar una posible batalla legal con su ex.

Y aunque Valentina no tiene planes de reunirse con su papá, si tiene proyectos a futuro para convertirse en una modelo.

“Está en una agencia, con mi mánager, haciendo castings, pero todavía no ha empezado, ni anda por Europa o tiene contratos”, confesó Andrea Noli sobre los sueños de su hija por convertirse modelo.

Andrea Noli no descarta que la joven Valentina conviva con su papá Jorge Salinas

Fue a principios de agosto de este mismo año, cuando las cámaras de Ventaneando captaron a Andrea Noli en una galería de arte en San Miguel De Allende.

Fue en dicho evento, donde la artista descartó una posible demanda contra Jorge Salina para la manutención a su hija Valentina.

La actriz, de 49 años, reveló que es una mujer capaz de solventar los gastos económicos de su primogénita por su propia cuenta.

Pese a todo, Andrea Noli no descarta que Valentina y su papá Jorge Salinas lleguen a tener una relación fraternal sana con el paso del tiempo.

“Ojalá las cosas se lleguen a dar para que tengan una relación. Ya se pondrán a mano si es necesario. No necesito eso, no me interesa un apellido o el dinero que pudiera dar, lo que es importante es la presencia del padre”, confesó la artista y negó la existencia de un pleito legal con el actor mexicano.

