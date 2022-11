Andrés García consume sustancias incitado por malas amistades, revela Yolanda Garza.

¿Quiénes son las personas que se han acercado a Andrés García?

Yolanda Garza no quiso revelar los nombres de estas personas, pero adelantó que en su momento podrían proceder legalmente en contra de éstas: “No te puedo dar nombres porque no quiero, yo no quiero alertar a estas personas, pero tenemos pruebas, hay gente que está dispuesta a declarar”.