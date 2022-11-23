Andrés García consume sustancias incitado por malas amistades, revela Yolanda Garza.

La productora regiomontana Yolanda Garza, amiga del actor Andrés García, refrendó lo dicho por la esposa del actor Margarita Portillo a nuestro programa Ventaneando sobre que el actor ha estado rodeado de personas que lo han incitado a consumir sustancias prohibidas a pesar de los problemas de salud que padece (cirrosis hepática)

“Sí, se tienen pruebas de la gente que se le ha acercado a Andrés con malas intenciones al grado de darle cosas prohibidas cuando saben perfectamente que él no tiene que consumir ni siquiera un dulce envinado”, declaró.

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¿Quiénes son las personas que se han acercado a Andrés García? Yolanda Garza no quiso revelar los nombres de estas personas, pero adelantó que en su momento podrían proceder legalmente en contra de éstas: “No te puedo dar nombres porque no quiero, yo no quiero alertar a estas personas, pero tenemos pruebas, hay gente que está dispuesta a declarar”.

Garza crítica a los hijos de Andrés García

La productora también criticó que los hijos de Andrés García no se preocupen por él. “Leonardo dijo que iba a ir a ver a su papá, Margarita se quedó esperándolo dos, tres días y nunca llegó, pero sí lo vieron en su Instagram que estaba en el Forum de Acapulco viendo los 90’s no sé qué”.

Sobre los rumores que apuntan a que Margarita Portillo desea quedarse con la herencia del actor de “Pedro Navaja”, Yolanda Garza dijo que la esposa del actor tiene sus propiedades, mismas que Andrés García le ha regalado y no en testamento sino desde que se casaron.

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“Margarita tiene sus propiedades, propiedades que Andrés le ha regalado y no en testamento, o sea, propiedades desde que se casaron, entonces es algo muy est…, algo muy tonto”, recalcó.

Cuando le preguntaron en torno a la bioserie del actor, Yolanda Garza dijo que son amigos desde hace más de 35 años y ella será la encargada de hacer su bioserie ya que tiene los derechos y está trabajando en ella desde hace tres años.

