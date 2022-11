Margarita Portillo nos reveló el estado de salud de Andrés García.

En exclusiva para Ventaneando, Margarita Portillo, esposa de Andrés García habló sobre la salud del actor mexicano, quien en tres semanas puso en riesgo su vida ya que durante este tiempo estuvo separado de ella.

Portillo declaró que Andrés no solo contrajo una severa neumonía, sino que también consumió sustancias prohibidas: “Estuvo a punto de morir, muy delicado. Tiene su cirrosis hepática obviamente porque no se cuidó y toda la tiene descontrolada y tiene una neumonía que está con antibiótico”.

“Ha estado delicado, entonces va a su casa y no hay supervisión de nada ni de sus comidas, de nada de nada. Yo le dije hasta aquí y él anduvo tres semanas haciendo barbaridad y media en muchos sentidos y yo creo que hubo personas aprovechándose también de su situación”, añadió.

Sin embargo, no quiso dar los nombres de estas personas, pero aprovechó para agradecerle a una señora que lo cuida. “Fueron tres semanas que él estuvo por su lado y yo por el mío tratando de siempre y con alfileres de retomar mi vida”, añadió, aunque no pudo evitar romper en llanto.

¿Qué pasó durante esas tres semanas? La esposa de Andrés García aseguró que durante esas tres semanas se vino abajo su salud de forma considerable y se le descontroló lo de la cirrosis, pero llamó la atención cuando dijo que sus pies estaban hinchados y hasta deformados, pero afortunadamente ahorita está bien y controlado con medicamento.

“Yo ya lo saqué inconsciente de su casa (…) Yo tengo un pequeño concentrador de oxígeno que yo creo que eso lo salvó y llamé a una ambulancia esa noche, una ambulancia particular… Cuando llamamos a un médico internista para que lo valorara y todo eso, me dice que tenía que quedarse, que era lo más difícil las 72 horas después de una sobredosis”, declaró.

Margarita Portillo desconocía que así se veía una sobredosis y una neumonía, pero el doctor desde un principio le detectó esta enfermedad.

¿Andrés García atentó contra su vida?

Portillo descartó que el actor intentara atentar contra su vida después de los pensamientos suicidas que en alguna ocasión confesó tener. “No, para nada, sino no se preocuparía de ponerse bien o de preguntar qué medicamento le están poniendo, para qué, etcétera. Nunca me preocupó eso la verdad, ahorita lo único que me preocupa es la salud de mi esposo y sacarlo adelante”, finalizó.