“Está delicado": Andrés García podría estar en sus últimas horas de vida.

Luego de que Margarita Portillo encontrara a Andrés García tirado en el suelo de su casa de Acapulco, ahora hay nuevas actualizaciones sobre su estado de salud.

“Está delicado, grave. Tiene afectación en los pulmones”, dijo la esposa del actor, quien dio a conocer que Andrés sufrió una sobredosis de “sustancias ilícitas”.

Margarita explicó que ella está cuidando de Andrés García, luego de un cuadro de anemia que lo llevó al hospital.

“Llegó aquí a la casa con muchísima temperatura y un cuadro de anemia muy complicado. Además, se le hizo un absceso en una de sus piernas que, por cierto, las tiene muy hinchadas”, dijo a TvyNovelas.

“Me dijeron que le llevaron pollo frito, o sea cosas de comer que no debe. También le dieron alcohol porque él lo pidió. Eso complica el cuadro”, continuó.

Andrés García está sufriendo tras enfermedad

Margarita contó que Andrés García no quiere estar en el hospital, por lo que ahora lo cuida en su hogar.

“Presenta mucha diarrea porque tiene muy alta concentración de amonio por las cosas que no puede metabolizar su hígado. Tiene un cuadro complicado y yo aquí estoy sola”, dijo.

“Andrés hizo cosas que no están bien y portándose mal conmigo. Durante prácticamente tres semanas no supe de él, hasta que la señora que trabaja ahí me informó que estaba mal, que un día estaba tirado en el piso, encerrado en su cuarto y no podían entrar”, continuó.

Portillo también expresó que la salud del histrión se deterioró en tres semanas tras alimentarse indebidamente.

“Ayer me hablaron otra vez para decirme que estaba en un estado deplorable... lo tenían hasta con excremento seco en las piernas, toda la casa llena de lo mismo, el baño… ¡una cosa espantosa!”, concluyó.

