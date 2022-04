Lety Calderón contó cómo fue el encuentro de su hijo con Marjorie de Sousa.

Lety Calderón contó el encuentro de su hijo con Marjorie de Sousa.

Desde hace meses, Luciano Collado, hijo de Lety Calderón, expresó abiertamente su amor por Marjorie de Sousa, quien se dijo honrada y ansiosa por conocer al joven.

Dicho encuentro se dio hace algunos días y Lety compartió los detalles tras bambalinas de este momento tan especial.

“Justo cuando llegó, yo la vi primero porque lo puse de espaldas a la entrada. La vi llegar y empecé a agarrar la cámara. Cuando vi la cara de mi hijo, cuando la vio, estaba en shock… yo me emocioné mucho, estaba grabando y estaba llorando”, declaró Lety a este programa.

“Soy una mamá muy llorona, pero sobre todo, muy agradecida con ella porque la cara de mi hijo no tiene precio y no la voy a olvidar nunca. Se le quedó viendo y luego se le pusieron los cachetes rojos, rojos. No lo podía creer, fue una felicidad muy hermosa. De verdad, le agradezco mucho que se haya dado el tiempo de ir a conocer a mi hijo”, continuó.

Lety fue cómplice para que Luciano entregara a Marjorie un anillo como símbolo de su amistad.

“Las relaciones empiezan poco a poco, primero con una amistad. Él tan enamoradizo y todo, ya se quiere casar. Luciano le compró el anillo desde hace mucho, obviamente va a seguir enamorado de ella, pero a mí hijo le debe quedar claro que es su amiga y seguirá siendo su amiga por muchos años”, confesó.

Hijo de Marjorie de Sousa se puso celoso

Pero no todo fue felicidad, pues Matías, hijo de Marjorie, se puso celoso al ver a su mamá con Luciano.

“Yo le dije: ‘Matías, mi amor, admiramos mucho a tu mamá, la queremos mucho, y quiero que sepas que tú vas a ser el hombre más importante en la vida de tu mamá. Nada más estamos compartiendo este día’. Que cuenten con nuestra amistad”, concluyó a Ventaneando.

