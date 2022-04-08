Carmen Campuzano contó cómo cayó en el infierno de las adicciones.

La modelo Carmen Campuzano comparte en exclusiva para Ventaneando, cómo fue que cayó en el infierno de las adicciones, de las que logró salir hace 10 años, después de haberse iniciado por curiosidad.

“Este año cumplo 10 años. Al principio yo decía ‘un día a la vez’, cuando se iba quitando la parte del síndrome de abstinencia, que es con el que hay que luchar. No se quita de un día para otro”, declaró a este programa.

“Me cansé de vivir mal, me cansé de esos meses o hasta años que estuve en lugares inhóspitos, como en granjas”, continuó.

La mexicana también asegura que ahora es una mujer “mágica, etérea e inalcanzable”, desde que superó el difícil infierno de las drogas.

“Mi historia ya cambió, ya le di giro total. Fue por curiosidad, por necesidad o por lo que quieras… el chiste es que lo probé por mi propia voluntad. Fue tremendo”, dijo.

“Todos ustedes como prensa compartieron momentos muy dramáticos”, reveló Carmen Campuzano sobre su relación con los medios de comunicación en sus años más difíciles.

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¿A qué se dedica Carmen Campuzano?

Carmen Campuzano ahora ofrece pláticas para la prevención del suicidio y así lo dio a conocer en exclusiva para Ventaneando.

“Me he dedicado a estudiar, ya tengo muchos años como tanatóloga. Tengo a mis pacientes, donde yo les doy la consejería. Yo soy tanatóloga, con especialidad en prevención del suicidio. También concluí mis estudios como conferencista internacional, avalada por la universidad española”, contó.

Entre su vida profesional como tanatóloga, conferencista, regreso al mundo del modelaje y figura del medio del espectáculo, Campuzano quiere ser una mujer renovada.

“Pronto daré una conferencia de ebria, sola y devastada a mágica, etérea e inalcanzable, nuevamente. Voy a platicar como se reestructuró, se restableció y renació nuevamente Carmen Campuzano”, contó a Ventaneando.

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