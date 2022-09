Andrés García se niega a ser atendido tras complicado estado de salud.

Margarita Portillo nos dijo qué pasó con Andrés García y su salud.

Luego de que Andrés García confesara que estaba en sus últimos días de vida, su esposa Margarita Portillo se enlazó a nuestro foro de Ventaneando desde Acapulco.

“Andrés está débil, su salud se ha deteriorado rápidamente. Lo veo desanimado porque se desespera”, dijo Margarita en exclusiva a este programa, actualizando el estado de salud del actor.

Margarita asegura que la cirrosis hepática del histrión se debe a sus antiguos “excesos de todo tipo”, pues en semanas anteriores tuvo una complicación con su sangre. Portillo revela que la médula espinal del actor destruye sus glóbulos rojos, además de que tiene permanentemente una anemia: “Hubo un día en que pensé que no la iba a librar”.

Por ahora, Andrés García tiene que seguir las recomendaciones de sus médicos, incluyendo un control de su dieta muy estrico. El histrión no pude comer proteínas, pues le pueden provocar diarreas intermitentes o puede que queden toxinas en su organismo.

“Para mí es muy difícil porque me pide cosas que no puede comer... debo buscar que esté bien alimentado con cosas que no le hagan daño”, dijo la esposa del actor.

Andrés García no quiere ser atendido por enfermeros

Margarita Portillo revela que, en su momento, Andrés no se estuvo cuidando como debió ser y su estado de salud se fue complicando. Por si fuera poco, al actor no tiene muy buena relación con sus hijos Leonardo y Andrea.

“Andresito García Jr. mantiene constante contacto conmigo. Con Leonardo, la relación es complicada y descabrajada... no lo quiere ver. Andrés no quiere hablar con su hija Andrea, me pidió que la bloqueara. Es muy complejo”, declaró a Ventaneando.

El fuerte temperamento de Andrés García ha complicado las cosas, pues “se pone muy necio y se pone de una manera terrible”. Lo anterior ha generado que el actor se cayera en el baño este día, pues no quiere ser cudiado por enfermeros: “No puedo sola”, contó Margarita.

