Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio reaparecen tras crisis matrimonial.

Luego de 15 años de relación, el matrimonio entre Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio se encuentra en problemas, incluso, surgieron rumores en torno a una posible separación después de la publicación de Rosario en redes sociales en donde confirmó que no estaban viviendo el mejor momento.

“Respuesta a los rumores acerca de nuestra relación: Somos un matrimonio que efectivamente está enfrentando una crisis, PERO JUNTOS, y sé que saldremos de está”, publicó Charito en su cuenta de Instagram.

“Creo que en momento así en vez de atacar y señalar, el apoyo entre mujeres debería ser más fuerte. No es necesario inventar versiones que pueden hacer más daño”, añadió.

“Con la verdad que Ernesto y yo sabemos es más que suficiente. No es necesario hacer conjeturas del por qué seguimos luchando por nuestro matrimonio. Es muy triste saber que lejos de apoyarnos entre mujeres porque no soy la única que ha vivido algo así, estén buscando versiones alternas sin pensar en el daño que pueden generar no a mí o mi esposo, sino a mis hijos.

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Entiendo que nada de lo que yo diga va a satisfacer el morbo de lagunas personas, pero aun así quiero acudir a la bondad que en el fondo todos tenemos y de todo corazón pedirles empatía y privacidad en este tema ya que es un tiempo difícil para nosotros”, finalizó.

¿Cómo se encuentra la pareja? Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio han formado uno de los matrimonios más sólidos de la farándula, y han sabido mantener a flote su relación, así lo dejó entrever la pareja que fue captada en exclusiva por la lente de Ventaneando durante un evento en Monterrey.

Cuando le preguntaron a Charito sobre la polémica en torno a su supuesta separación y a los problemas que están enfrentando como pareja, Rosario agradeció y emprendió la huida junto a su esposo que ya la esperaba en el elevador.

La pareja no dio declaración alguna y solo envió saludos y besos a la cámara; sin embargo, nuestras cámaras los captaron muy enamorados, echando por tierra los rumores que aseguraban que ya estaban separados. Al término del evento, Charito y Ernesto abandonaron el lugar como la pareja que son.

