Juan Pablo Medina confiesa los estragos de regresar a la actuación.

Juan Pablo Medina rompió el silencio en exclusiva para nuestras cámaras de Ventaneando sobre su regreso a la actuación. Luego del accidente que lo hizo perder una de sus extremidades inferiores, el querido actor se dijo feliz por esta segunda oportunidad de vida.

“Estoy muy contento de estar trabajando. Estoy trabajando mucho, preparándome, en terapias y todo”, declaró Juan Pablo Medina a este programa.

El histrión confesó que salió adelante con la ayuda de sus familiares, amigos y de su novia Paulina Dávila. Además de que se siente feliz por las nuevas oportunidades de trabajo que se le han presentado.

“Me daba miedo que no me fueran a invitar, pero empecé a tener claridad. He recibido demasiada buena onda y propuestas de trabajo”, expresó para después dar a conocer que está “agradecido” todos los días.

“Estoy profundamente agradecido todos los días. Antes daba por hecho muchas cosas, pero ahora valoro mucho más. El simple hecho de trabajar me da mucha felicidad”, dijo.

Juan Pablo Medina no piensa rendirse a pesar de las adversidades

Juan Pablo Medina regresó a trabajar en compañía de sus amigos, cosa que hizo más fácil este proceso de perder una de sus extremidades.

“Soy Tu Fan fue de las primeras chambas que le tengo mucho amor: a mi personaje y a todos los actores. Es un proyecto incríble”, contó

Con su papel de Iñaki, el actor se siente conmovido por volver a uno de los proyectos más significativos de su carrera artística. Además de reencontrarse con queridos colegas que también son sus amigos.

“El primer día que tuve el llamado me sentía raro por trabajar, pero enfrente tenía a Martín Altomaro y es más fácil. Trabajar con amigos siempre es más divertido y lindo. Para mí fue más sencillo”, concluyó.

