Este es el epitafio que quiere Andrés García para su tumba.

Andrés García alarmó al mundo del espectáculo hace unas semanas, cuando confesó en un video de las redes sociales estar viviendo sus últimos días de vida.

EXCLUSIVA. Andrés García también dejó fuera de su testamento a su hija Andrea. No tiene contacto con ella desde hace más de 10 años.

“Estamos de nuevo en el hospital, ya no sé cuántas veces más voy a caer aquí, vamos a ver cómo salimos de esta”, dijo el actor en un video que compartió al público y dividió las opiniones.

El actor salió del hospital luego del susto que le dio a sus fans, asegurando que ahora debe llevar una dieta muy precisa para no recaer de nuevo.

Margarita, esposa de Andrés, también ha estado acompañando al actor en estos días difíciles, así que hace unos días rompió el silencio para Ventaneando sobre el calvario que atraviesa.

“Andrés está débil, su salud se ha deteriorado rápidamente. Lo veo desanimado porque se desespera. Para mí es muy difícil porque me pide cosas que no puede comer... debo buscar que esté bien alimentado con cosas que no le hagan daño”, dijo Margarita Portillo.

Andrés García tiene todo listo para el día de su muerte



A pesar de que ahora está un poco más estable, Andrés García tiene todo preparado para el día de su muerte, pues hasta cuenta con los epitafios que quiere en su tumba.

El actor ofreció una entrevista para una revista de espectáculos, asegurando que en su tumba tendrá que tener la leyenda “No son huevos al gusto, sino al gusto de mis hue…”, supuestamente porque no sigue las reglas de los demás.

Otro epitafio que tiene en mente es el de “Ayer se murió un buen hombre, se murió Andrés García”, pues a su parecer ha dejado lo mejor en la televisión y teatro a pesar de las críticas en su contra.

