Andrés García es “abandonado” por sus hijos en los que pueden ser sus últimos días de vida.

Andrés García alertó a sus seguidores el viernes pasado, cuando anunció que estaba en sus últimos días de vida tras padecer cirrosis hepática. A tráves de un video desde el hospital, el actor mexicano se dejó ver notablemente enfermo y mandando un mensaje a sus fanáticos.

Programa 26 de septiembre 2022 | ¿Los últimos días de Andrés García?

Sin embargo, los problemas de salud no son los únicos que aquejan a Andrés García, pues el actor también atraviesa por problemas con sus familiares.

Margarita Portillo, esposa del histrión, se enlazó a Ventaneando esta tarde, confesando los problemas familiares que atraviesan.

Según Margarita, Andrés García Jr. es el único hijo que estaría al pendiente de su papá tras el anuncio de sus "últimos días de vida”. Sin embargo, Leonardo y Andrea estarían distanciados de su papá desde hace algún tiempo.

“Andresito García Jr. mantiene constante contacto conmigo. Con Leonardo, la relación es complicada y descabrajada... no lo quiere ver. Andrés no quiere hablar con su hija Andrea, me pidió que la bloqueara. Es muy complejo”, declaró a Ventaneando.

Por su parte, Andrés García no ha hablado sobre el supuesto distanciamiento de sus hijos, quienes deberían estarlo acompañando en este momento tan crucial.

Tras una caída, un diagnóstico de cirrosis hepática y un problema en la médula espinal, el galán de telenovelas no estaría pasando por su mejor momento, aspecto que se complica con el pleito con sus hijos.

Andrés García no atraviesa por su mejor momento

El fuerte temperamento de Andrés García podría ser una de las razones por la cual no hay un acuerdo con sus hijos, pues “se pone muy necio y se pone de una manera terrible”. Lo anterior fue dado a conocer por su esposa Margarita a Ventaneando, en donde también contó que el actor se cayó en el baño este día.

