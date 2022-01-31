Ventaneando captó imágenes exclusivas de Pablo Montero como Vicente Fernández.

Siempre a la vanguardia de la información y tal como lo hicimos antes con la serie que sobre la vida de Vicente Fernández graba Caracol Televisión con Jaime Camil como protagonista, Ventaneando presenta ahora las primeras imágenes de Pablo Montero como Vicente Fernández para la serie del Charro de Huentitán, que bajo la producción de Juan Osorio, alista la televisora de San Ángel.

Y es que nuestras cámaras lograron colarse al palenque de Texcoco, donde tuvo lugar una de las primeras locaciones de este proyecto, basado en el libro de El Último Rey, la biografía no autorizada de Vicente Fernández que escribió la argentina Olga Wornat.

Y es así como vimos a Pablo Montero encarnando al añorado ídolo. Alrededor de más de 300 extras se utilizaron para una escena donde Pablo entona El Rey acompañado por el mariachi Gama 1000.

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Emilio Osorio se prepara para aparecer en la serie 'El Último Rey'

Y fue entonces que nuestra cámara fue testigo de la participación de Emilio Osorio en el proyecto, dando vida a Alex Fernández.

La filmación culminó antes de la media noche, pero ahora juzguen ustedes quién luce mejor en el papel de Vicente Fernández… ¿Jaime Camil o Pablo Montero?

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