Toño Mauri confirma que Ana Victoria lo buscó para salvar a Diego Verdaguer.

Toño Mauri ha logrado tener una sorprendente recuperación tras superar el COVID-19 con un doble trasplante de pulmón.

Estoy muy contento, muy entusiasmado, con muchas ganas de vivir, de hacer cosas. Gracias a ustedes que han seguido mi caso, hasta ver cómo ha ido evolucionando todo, gracias por las oraciones y por los buenos deseos para mí y para mi familia

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El actor y productor revela que sí existió comunicación con Ana Victoria para ayudar a Diego Verdaguer.

Bueno sí, un amigo en común de Ana Victoria y mío, nos contactó, le dio mis datos a Ana Victoria, recibí una llamada de ella, me platicó lo que estaba pasando y bueno, primero me dio mucho gusto que me buscara y luego me dio mucho gusto poder platicar con ella

Nada más platicarle mi experiencia porque, pues con lo que ella me decía era prácticamente como me había pasado a mí, me recordó mucho lo que me había pasado a mí y sobre la plática fueron surgiendo las cosas y le mandé un par de videos de mis testimonios que he hecho en televisión para que los viera, sobre todo para que se sintieran con esa fuerza, esa entereza que se necesita para esos momentos

Toño Mauri ayudó en todo lo que pudo a Ana Victoria

Aunque no recordó con exactitud la fecha en que Ana Victoria lo contactó, Toño Mauri siempre estuvo en comunicación con ella y la puso en contacto con sus doctores.

La verdad es que no lo sé, no sé bien la fecha en que Diego entró al hospital, esto que les platico fue hace un par de semanas que hablamos, tuve la oportunidad de contactar a mis doctores, me comuniqué con ellos para que platicaran y todo iba bien. Y después, a partir de eso, era a través de chat, de mensajes y todo iba bien, le preguntaba yo por su papá

Obviamente, encomendamos mucho a Diego la familia, mis hermanas, se hicieron cadenas de oración

Toño Mauri desconoce el hospital en donde Diego Verdaguer pasó sus últimos días de vida.

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“Desconozco en qué hospital estaba, la verdad, te digo trato de no entrar en tantos detalles, porque obviamente, cuando buscas a alguien es para hablar con alguien... en ese caso era yo y por eso tenía mucho interés de platicar conmigo y yo le platiqué lo que yo viví, no todo obviamente, pero detalles importantes”, cerró.

