Andrés García habla del reencuentro con sus hijos Andrés y Leonardo.

¿Qué es lo que está pasando entre Andrés García y todos sus hijos?

Mucho se ha hablado de Andrés García en los últimos días después de que dijera en un video que su final está cerca, pero también por sus declaraciones a Ventaneando donde admitió haber abusado del alcohol y sustancias prohibidas durante años, sin mencionar el distanciamiento de sus hijos Andrés, Andrea y Leonardo.

En una reciente entrevista exclusiva con Ventaneando, el famoso actor reveló que hace poco se reunió con su hijo Andrés y Leonardo.

“Yo lo vi en una casa a Andresito, una casa en Las Brisas que estaban unos amigos muy agradables, por cierto, muchas gracias a todos ellos, nos trataron muy bien (…). Es un poco extraño porque de alguna manera no es el mismo hijo que tenías antes, ya tiene otras actitudes, hablan diferente, les creció la panza. Él vive su vida alegre, su trabajo le gusta, él vive lo que quiere vivir”.

Cuando le preguntaron por qué su hijo se retiró de la actuación, Andrés García señaló que posiblemente le hartó ya que la carrera de actor puede ser muy incómoda, demandante y poco fructífera.

Sobre Leonardo, el actor que protagonizara cintas como “Pedro Navaja” y que fuera todo un sex simbol en el cine de ficheras, dijo no recordar cuándo se había reunido con Leonardo, afortunadamente su esposa le ayudó a recodar que había sido hace poco tiempo y que incluso se sintió mal en la noche y se quedó a dormir en su casa.

¿Andrés García y sus hijos están distanciados? El actor mencionó que no precisamente; sin embargo, la familia García, empezando por él, se ha caracterizado por no querer seguir órdenes o tener quien los mande.



“La familia García, empezando por mí que me fui de la casa de mis papás a los 17 años, pues parece ser que no nos gusta tener quien nos mande para cualquiera tener su propio territorio y me imagino que a ellos también, no les gusta tener a un papá que los esté mandando como yo, verdad, entonces guardan su distancia”, añadió.

Su distanciamiento de su hija Andrea

Tras el video donde Andrés García luce bastante desmejorado y asegura que su final está cerca, se pudo saber que Andrea García está distanciada de su padre y a través de sus redes sociales la actriz habló al respecto.

En ese sentido, el actor rompió el silencio hace unos días y reveló el motivo por el que no tiene comunicación con su hija desde hace más de diez años.

“Andrea, no sé dónde está, Andrea desde hace muchos años ya decidió cambiar de familia. Andrea, no le habla a su mamá, no me habla a mí, no le habla a su tía que es mi hermana, no le habla a Leonardo que es su hermano, no le habla a nadie. Ella, agarró una familia de gente muy extraña con la que yo no estoy de acuerdo, de costumbres y religiones raras, esa es la vedad. Pero tiene como 20 o 30 años con ello, y ella dice que son su familia, o sea que los demás valemos ma…”, dijo el actor y reveló que fue la madre de Andrea, quien le dijo que su hija andaba en cosas raras.

Posteriormente, Andrea señaló que ya había habido reconciliación con su papá y que pronto se reunirían; sin embargo, estas palabras se contraponen con lo dicho por su esposa Margarita, quien negó que la actriz lo haya buscado.

Margarita dijo que Andrea no se ha acercado a su padre, no obstante, desconoce si a ella ya no le interesa saber de su papá porque no ha hablado con ella y señaló que no cree que su esposo tenga la esperanza de reunirse con su hija.