Andrés García reveló que dejó a su hija fuera del testamento por este motivo.

Andrés García rompió el silencio en exclusiva para Ventaneando y, nos reveló el verdadero motivo por el que no tiene convivencia con su hija.

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Andrea, no sé dónde está, Andrea desde hace muchos años ya decidió cambiar de familia. Andrea, no le habla a su mamá, no me habla a mí, no le habla a su tía que es mi hermana, no le habla a Leonardo que es su hermano, no le habla a nadie. Ella, agarró una familia de gente muy extraña con la que yo no estoy de acuerdo, de costumbres y religiones raras, esa es la verdad. Pero tiene como 20 o 30 años con ello, y ella dice que son su familia, o sea que los demás valemos madre

Y, cuando yo la veía por algún lado, ella, su familia de sus gentes, son unas señoras cubanas muy extrañas, con religiones de vudú y no sé qué cosas de esas o algo parecido a eso

El actor reveló que fue la madre de la propia Andrea, quien le dijo que su hija estaba en cosas un poco extrañas.

La que hace darme cuenta de esto, es la mamá de Andrea, María Fernanda que me dice ‘Haz visto a Andrea’, le digo ‘No, quien sabe en que ande’, me dijo ‘A ver si la puedes convencer, anda con unas señoras muy raras, sí hacen brujería y quien sabe que’

Y, entonces un día haciéndome tonto, le dije ‘A ver, Andrea; le hable, apareció; enséñame en dónde vives’ y cuando llegue, me encontré con una cantidad de altares, con velas, con figuras de la muerte, con una serie de cosas y le dije '¿Y esto, qué es?, no que mis hermanas son mis hermanas, el alma del otro mundo y que esta es mi familia ahora’. Trate de hacerle ver que ni hermanas ni nada

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Andrés García confirmó que tiene más de 10 años que no ve a su hija.