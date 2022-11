Así fue la polémica reacción de Roberto Palazuelos al estado de salud de Andrés García.

Andrés García continúa preocupando a sus familiares y amigos, luego de que fue encontrado tirado en el suelo de su casa de Acapulco.

En exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría, su esposa Margarita Portillo habló del día que lo encontró en el suelo de su casa, además de la supuesta sobredosis por el consumo de sustancias nocivas.

“No sabía que esa era la imagen o el panorama de una sobredosis. Para tener el soporte médico mandé a hacer unos estudios y salió positivo. Cuando llegué, él estaba apenas consciente, pero cuando trataba de hablar, decía cosas incoherentes. No le entendía porque no podía casi ni hablar”, dijo a este programa.

Doña Margarita refrenda su preocupación por ver al actor mexicano en pésimas condiciones: “Está siendo tratado con anitibióticos vía intravenosa y nebulizaciones. Está muy débil, no puede prescendir del oxígeno, tiene poco apetito”.

Roberto Palazuelos reacciona al estado de salud de Andrés García

Las alarmas se encedieron el día de ayer de nueva cuenta, cuando Leonardo García habló sobre la salud de su padre Andrés.

En el comunicado, difundido a través de las redes sociales, el actor dio a entender que Margarita estaba con Andrés por interés.

“No estoy de acuerdo que Margarita exponga a mi papá de esa manera. No se qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir”, se lee en el escrito.

Leonardo asegura que Doña Margarita no les compate información de su padre: “No nos comparte información completa, ni los cuidados que está recibiendo... no nos da acceso a visitarlo. En varias ocasiones he tratado de contactar y localizar a mi papá... pero me fue imposible”, escribió.

Roberto Palazuelos tampoco tardó en reaccionar a las declaraciones de Leonardo, por lo que llamó la atención con el siguiente comentario: “A esa Margarita solo le importa el dinero”.

