“Qué triste que se expresara así de mí”: Andrés al enterarse lo que Lino habló de él.

A lo largo de la competencia dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana, Exatlón All Star, varios atletas formaron un gran rivalidad, pero hubo otros atletas que casi no convivieron.

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Por este motivo, Andrés Fierro ha quedado completamente sorprendido, luego de saber que Lino Muñoz habló de su persona a su salida de Exatlón All Star, así lo reveló en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ con Chicken Muñoz.

¿Qué le molestaba a sus rivales de Andrés?

En la conversación, Chicken le mencionó a Andrés que varios de los atletas habían asegurado que era muy burlón, a lo que la leyenda azul respondió con un fuerte mensaje para Lino, aunque aceptó ser así.

Sí los entiendo, porque sí es cierto, sí soy bien burlón, sí me gusta burlarme de la raza, pero más que eso, esto sí lo quería decir, ya lo traía, lo vi en la entrevista de Lino que dijo que era un mal perdedor y que siempre andaba llorando

Pues qué triste que él se exprese así de mí, que cuando él estaba triste y no podía ganar que llevaba toda la semana perdiendo, el que se acercó a echarle aliento y ánimo fui yo, conmigo lloró y luego viene acá y dice: ‘No, es que es un llorón’ Pues qué triste que diga eso, la neta, lo llegué a considerar que podría ser un amigo, pero pues ahí se queda para el rincón, que le vaya bien

El ganador de la sexta temporada, aseguró que Lino es de las personas que no puede con la alegría de los demás, pero afirmó que no le afectan ese tipo de comentarios.

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