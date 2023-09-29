Anel Noreña revela que ha buscado a su hija Marysol Sosa para arreglar sus problemas

El cuarto aniversario luctuoso de José José se antojaba como la ocasión ideal para que Anel Noreña y su hija Marysol Sosa se reconciliaran, luego de haberse distanciado, debido a que la primera no autorizó a la segunda a usar el nombre del cantante en un tributo musical con diversos rockeros.

Sin embargo, el esperado reencuentro entre madre e hija, no ocurrió y acompañada con su hijo José Joel, Anel acudió este jueves al evento con el que el cantante fue recordado en el Parque de la China en Clavería, donde aseguró que ella insiste todos los días en reconciliarse con Marysol.

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Yo le hablo todos los días y le dejo recaditos lindos, en una de esas me contesta…, ahí están en el teléfono, esta semana, será la que viene, yo los estoy esperando cualquier día. Qué tal que el problema de Marysol, sea que está súper enamorada, pues hay que respetarle no

Y admitió que le duele no convivir con sus nietos.

Hay sí que me siento un poquito triste, pero bueno están creciendo y el día de mañana de todas maneras le van a preguntar ‘Oye mamá, no en un momento dado yo tenía otra abuelita que se llamaba…’ y entonces, van a tener que venir

¿Cómo arregló la tumba de José José?

Anel admitió que como heredera universal de José José, su economía ha mejorado y este año pudo llenar de flores la tumba donde yacen parte de sus cenizas.

El año pasado yo tenía, era otra mi economía, definitivamente, entonces le lleve unas florecitas, para los floreritos que habían ahí, mucho rollo y todo, pero ahora no mi amor, le puse una tumba, pero preciosa

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¿Qué mensaje le tiene a Sara Sosa y su hija?

Y prefirió no hablar de Sara Salazar, ni de Sara Sosa, con quienes muy pronto podría verse cara a cara en Miami.