¿Sergio Mayer es dueño del nombre de Garibaldi? El actor responde a Ventaneando

Sergio Mayer asegura que tanto él como una reconocida televisora tienen conocimiento de que Paty Manterola solicitó el registro del nombre del Grupo Garibaldi ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).

¿Qué dijo Sergio Mayer? Sergio Mayer declaró a varios medios, entre ellos Ventaneando, que tenía conocimiento de lo que su excompañera había hecho. “Sí, por supuesto que lo sé y Tele… también lo sabe. Quiere entrar ahí en un tema de litigio y no tiene ningún sentido”.

¿Sergio Mayer sabía del vencimiento del registro del nombre de Garibaldi?

Sergio Mayer también dijo estar al tanto de que la televisora no renovó a tiempo el nombre en el 2014, año en el que se venció su registro. “Yo no sé si lo perdieron o no, ese es un tema que hay que ver con jurídico”, agregó.

¿Sergio Mayer tenía el derecho a usar el nombre de Garibaldi?

Así mismo, insistió que a él la televisora le concedió el uso del nombre. Sin embargo, ahora que está en conflicto con sus antiguos compañeros de Garibaldi, Sergio asegura que regresará el control de la marca a dicha televisora.

“¿A mí de qué me sirve? Yo no voy a hacer ningún grupo con el nombre de Garibaldi. Garibaldi son justamente los originales y si quieren usarlo yo no tengo ningún problema, se revoca y que lo puedan usar”.

¿Iba a demandar a la Arena Ciudad de México?

Sobre la presunta demanda que iba a presentar contra la Arena Ciudad de México si sus excompañeros se presentaban con el nombre de Garibaldi, Sergio aseguró que únicamente era un deslinde de responsabilidades.

“Lo que se tuvo que hacer es lo correcto, avisarle primero a la Arena si va a haber un grupo que no tiene los derechos, ellos responden y se deslindan y dicen: ‘Yo soy nada más la Arena, a mí me contratan y el promotor es Bobo’. A Bobo se le presenta un documento de parte de Tele… notariado y se les dice ‘vas a presentar a este artista y yo tengo los derechos’, entonces Bobo responde y dice ‘no es responsabilidad mía, yo firmé un contrato y ellos dicen tener un nombre’”, sentenció.

¿Sergio Mayer le reprochó a Katia de Llanos?

Además, Mayer Bretón le reprochó a Katia de Llanos que haya asegurado que tenía una relación con Evelyn, a quien incluyó en varias presentaciones de Garibaldi.

“Hizo correr el rumor de que una de las integrantes que yo había metido tenía que ver conmigo y eso fue faltarme al respeto, faltarle al respeto a mi mujer y a mi familia”, finalizó.