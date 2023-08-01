Anel Noreña confirma que nadie puede usar el nombre de José José

Al anunciar el concierto 'Amar, querer y rockear', que ofrecerá junto a diversas bandas de rock, en tributo al "Príncipe de la canción", el próximo 19 de agosto en la Ciudad de México; Marysol Sosa reveló que su madre Anel Noreña, no le permitió usar el nombre de José José, en dicho show.

Cabe recordar que, Anel Noreña se ostenta como la heredera universal y albacea del cantante pero, ¿cuál fue realmente el motivo de la negativa a su propia hija? En exclusiva, la actriz mexicana revela las verdaderas razones para Ventaneando.

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Acabamos de comer juntas en esta semana, no es que se haya acercado a pedirme permiso, ella ya sabe, porque se les mandó una carta a ella y a otros empresarios, y también a su hermano. Debíamos tener mucho cuidado, porque las marcas y el nombre de José José, pues son parte de mi herencia

Porque la marca y el nombre son míos, yo quedé con Mary (Sosa), justamente así: ‘Si nosotros vamos a ser familia y vamos a tener una relación estable y bonita, como la de siempre, tú y tu hermano pueden usar el nombre de José José en cartelones, en camiones, en todo; pero si no existe esa relación así y va a ser nada más un truco comercial con el que te anuncies, me van a tener que pagar y eso es todo’

No se ha dado la oportunidad, lo que ellos no pueden hacer es utilizar el nombre comercialmente, porque es mío, entonces escogieron otro nombre ‘Amar, querer y rockeando’, está padre

¿Cómo es la relación entre Anel Noreña y su hija?

La relación entre Anel Noreña y su hija, Marysol Sosa, se enfría cada vez más. Las constantes discusiones dejan en evidencia el deterioro en la comunicación, tras la muerte de José José.

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