¿Anel Noreña ya cobró la herencia de José José? La actriz responde.

Anel Noreña reveló en reciente encuentro con la prensa, si ya pudo cobrar la herencia del fallecido Príncipe de la Canción. Además, la actriz confirmó que la marca José José ya está registrada con todo el peso de la ley.

“Es otro paso dentro de nuestro proceso de que ya tenemos la sentencia. Estamos ahorita en la adjudicación, hasta que la corte no nos llame. Ya tenemos la marca, nombre y todo”, expresó para una nube de reporteros.

Además, la artista arremetió contra La Saritas por no creen en la validez del testamento en México.

“Yo no sé que tanto las señoritas sepan de leyes, que yo sepa, en mi país se emitió un testamento universal. Ellas a lo mejor son así y no saben lo que quiere decir un testamento. Ellas no creían que había un testamento, yo no sé si ellas tengan otros datos”, subrayó.

Recordemos que Sarita Sosa y su mamá aseguran que José José dejó un testamento en Estados Unidos antes de su fallecimiento. Ante las polémicas declaraciones, Anel Noreña ha manifestado que ella tiene el verdadero documento con validez en México.

José Joel arremetió en contra de Manuel José con polémico mensaje

José Joel, hijo biológico de José José, también sostuvo un encuentro con la prensa, donde exigió al cantante colombiano José Manuel hacerse responsable del hijo con Adriana Arbeláez.

“Insiste en que tiene la verdad y que el niño no es de él, lo único que sigue haciendo es ponerse la soga al cuello. Los abogados le están haciendo un folio así de choncho”, expresó.

El participante de MasterChef Celebrity también pide que se le deje de llamar Manuel José a Brayan Fanier Álvarez Rojas.

“Se llama Brian, no me lo confundan, bastante tiene en su plato como para seguir pensando que es alguien que no es. Este niño está ahorita, no mal, lo que le sigue”, expresó.

El hijo de José José asegura que el colombiano vive en una nube de mentiras y falsedad.

“Pobrecito, lleva cinco años queriendo hacer algo con esta mentira tan impresionante que ya nadie le cree. Nada tiene que ver con la familia tan bonita y establecida de José José”, concluyó el mexicano de 45 años.

