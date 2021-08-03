Manuel José se niega a hablar del hijo que tuvo con Adriana Arbeláez.

Manuel José salió positivo en prueba de paternidad.

El cuento mediático de Brayan Fanier Álvarez concluyó, pues aunque siempre negó ser el padre del hijo que procreó con la colombiana Adriana Arbeláez, una prueba de ADN confirmó lo contrario.

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El colombiano que durante su carrera cantante se ha ostentado como hijo de José José, tendrá que pagar, por fin, una pensión alimenticia a la mujer en la que en una reciente conferencia de prensa habló pestes. Curiosamente, a su salida de los juzgados familiares de Naucalpan, ya no estaba dispuesto a hablar argumentando que se trataba de su vida privada.

Primero que todo, me reservo mi derecho a hacer cualquier declaración, les reitero, es completamente, enteramente mi vida privada… Todavía no es el momento para hablar, todavía no voy a dar ninguna declaración al respecto. Ya luego me comunicaré con ustedes, ahorita no es el momento. Todavía no hay nada…

Cabe señalar que, mientras la prensa intentaba abordar, un sujeto que se hacía pasar como reportero le cuidaba las espaldas. Aunque cuando la prensa lo encaró, lo negó por completo.

Simplemente hago mi trabajo como todos ustedes, en mi página

La reacción de Adriana Arbeláez

Por su parte, conmovida hasta las lágrimas, Adriana Arbeláez cantó victoria después de cuatro años de desgastante litigio.

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