Así fue como Ángela Aguilar y Gussy Lau confirmaron su noviazgo.

Gussy Lau confirmó su noviazgo con Ángela Aguilar a través de una plática con la cuenta de Instagram Chamonic3. Después de que se filtraron un par de fotos de los artistas posando muy cariñosos, el compositor de canciones decidió hablar por primera vez de su relación sentimental con la hija de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar nos habla de su nuevo sencillo ‘Ahí donde me ven’.

“Ya han de saber todo lo que han dicho de mí y lo que han dicho de Ángela, de hecho, yo no iba a aclarar nada. Me han ofrecido hasta dinero para realizar una entrevista exclusiva”, expresó el ganador al Grammy en el live de Instagram que realizó el pasado miércoles 6 de abril de este año.

“Es algo muy sencillo que se está saliendo de contexto: está circulando una foto de Ángela y mía. Andamos juntos, tenemos saliendo desde mitades de febrero, todo se está manejando privado, pero por error tomaron un screenshot”, continuó.

Pepe Aguilar está de acuerdo con el noviazgo

Gussy Lau declaró que decidió hablar porque “empezaron a salir difamaciones y estupideces”, pero que los padres de Ángela Aguilar están enterados de la relación sentimental.

“Empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también lo sabe. Ángela conoce a mis papás y ya todos lo saben. Todo era privado, hasta el screenshot que tomó un amigo”, expresó.

“Quiero aclarar esto porque es muy feo el machismo que se está manejando. Yo dije ‘tengo que defenderla’. Empezaron a difamar muy duro, incluso podría tomar acciones legales, pero no lo voy a hacer porque no me interesa”, declaró.

Sobre la contundente diferencia de edad con la cantante de música regional mexicana, Gussy Lau comentó.

“Estoy bien con Ángela y sus papás, no me importa que empiecen a inventar cosas, pero cuando se meten con ella, ahí sí no lo voy a permitir”, dijo.

“Le llevó 15 años, y a los que les moleste mi edad, pues perdónenme la vida, qué delito, les pido una disculpa. Si a mi pareja no le molesta, no tengo que preocuparme por lo que un tercero piense”, concluyó.

