Ángela Aguilar revela el primer enojo que Christian Nodal tuvo con ella; ¿cuál fue la razón?

Al parecer no todo es miel sobre hojuelas para la pareja del regional mexicano conformada por Ángela Aguilar y Christian Nodal , pues en las últimas horas la hija de Pepe Aguilar reveló cuál fue el primer enojo que el sonorense tuvo con ella.

Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeron matrimonio el pasado 24 de julio en una lujosa hacienda ubicada en el estado de Morelos, a tan solo unas semanas de haber confirmado su romance. Desde entonces, se han dejado ver muy enamorados en redes sociales.

¿Christian Nodal se enojó con su esposa y por eso no la acompañó?

No obstante, Ángela Aguilar volvió a dar de qué hablar al revelar que el intérprete de “Botella Tras Botella”, “Ya No Somos Ni Seremos”, “Vivo En El 6”, “Adiós Amor” y “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras, se enojó porque no pudo acompañarlo al inicio de su gira “Pa’l Cora Tour”.

‘La Princesa del Regional Mexicano’ recientemente acudió a la inauguración de la exposición “10 Años Cantando y Vistiendo a México” organizada por el Consulado de México en Houston, Estados Unidos.

En el evento se exhibieron los vestidos que Ángela Aguilar ha usado en algunos de sus conciertos, esto con el fin de honrar su hasta ahora corta, pero muy exitosa trayectoria profesional, así como para rendirle un homenaje a la cultura mexicana.

Cabe mencionar que Ángela Aguilar plasma en sus vestidos el folclor y la cultura de México con tradicionales bordados, diseños y colores. Al evento acudió Ángela Aguilar en compañía de sus hermanos, Leonardo y Aneliz.

¿Qué dijo Ángela Aguilar? Durante la inauguración, Ángela Aguilar se robó los reflectores porque antes de expresar su agradecimiento le envió un mensaje a su esposo, quien se encontraba molesto porque no lo acompañó al arranque de su gira.

“Dejé a mi marido para poder venir aquí. Y se enojó conmigo porque hoy empieza su gira... Estoy muy agradecida por este gran honor. Siento que lo que me pongo es como mi capa de Superman, siento que puedo subirme a cualquier escenario. Estos, además de ser vestidos, además de una cosa que uso para trabajar, también tienen un pedacito de mi alma. Porque entre mi mamá y yo, diseñamos cada uno”, declaró la ahora esposa de Christian Nodal.