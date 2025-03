Ángela Aguilar vuelve a cambiar de look tras comparaciones con Belinda

Ángela Aguilar no deja de ser tema de conversación, pues si no es por sus escándalos, es por los rumores que inventan sobre ella, incluso sobre sus constantes cambios de look, tal como el que se hizo recientemente para dejar de parecerse a Belinda .

¿Ángela Aguilar ya no quiere parecerse a Belinda?

Han sido muchas las comparaciones entre ambas cantantes, ya sea por su relación con Nodal, por sus carreras musicales o bien por sus looks, cosa que probablemente ya tenga cansada de Ángela Aguilar, quien decidió volver a experimentar con su cabello.

Recientemente la ‘Princesa del Regional Mexicano’ dejó el tono de cabello que traía y que tantas comparaciones le valió con Belinda y regresó a su tradicional cabello negro, algo que sorprendió a todos sus fans.

¿Cómo luce Ángela Aguilar?

La cuenta de estilista Miguel de la Mora publicó un video en el que se observa a la hija de Pepe Aguilar con una cabellera de color negro bastante larga. Según la descripción, se trata de unas extensiones de 300 gramos y un nuevo color.

¿Qué dijo Ángela Aguilar? Hasta el momento la cantante no ha dado a conocer su nuevo cambio de look en sus redes sociales, pero si comentó la publicación del estilista.

¿Cómo reaccionaron sus fans?

“Se ve muy hermosa con esa carita tan tierna y linda toda una diva”, “Más hermosa que antes. Me gusta más este tono”, “Te ves bellísima” y “Qué hermosa esta la reina, todo le queda divino, se ve espectacular”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.

¿Cuáles fueron las comparaciones con Belinda?

Durante la Feria de León, Ángela Aguilar mostró su nueva imagen, dejando atrás su corte bob. En aquel entonces, las comparaciones con Belinda no se hicieron esperar.

“Bien traumada con Belinda”, “Se parece a Belinda”, “¿Es mi imaginación o se está aclarando el cabello?“ y ”Ya usa pelucas para que no le digan pelona”, fueron algunos de los comentarios.