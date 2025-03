Yeri Mua confiesa que le gustaría trabajar con Cazzu, seguro esto no le gustará a Ángela Aguilar

Yeri Mua , también conocida como la ‘Bratz Jarocha’, es una de las influencers y cantantes más controvertidas del momento, pues constantemente opina sobre diferentes temas y se mete en camisa de once varas, tal como sucedió hace unos días cuando defendió a Ángela Aguilar de las críticas que ha recibido por casarse con Christian Nodal.

Yeri Mua se ha consolidado como una de las mujeres más importantes dentro del reguetón nacional e internacional gracias a las colaboraciones que ha realizado en los últimos años, por lo que, normalmente, las declaraciones que realiza dan mucho de qué hablar. Un ejemplo de lo anterior ocurrió recientemente, cuando habló del presente que vive Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Yeri Mua?

De acuerdo con sus palabras, los comentarios en contra de Ángela Aguilar han sido totalmente desproporcionados en relación a los que, por ejemplo, ha tenido su esposo, también cantante de regional mexicano: “Creo que juzgan mucho a Ángela Aguilar porque está de moda juzgarla. Pero en vez de que juzguen al cab…que se pone a hacer todas esas cositas, ¿no?”, declaró a un programa matutino.

¿Yeri Mua quiere colaborar con Cazzu? Luego de salir en defensa de la ‘Princesa del Regional Mexicano’, Yeri Mua reveló que le gustaría colaborar con la trapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, Cazzu, quien hace unos meses fuera pareja de Christian Nodal.

En un reciente encuentro con la prensa, Yeri Mual dijo que le envió una canción a Cazzu, esperando que le interese para que realicen una colaboración. La también influencer aseguró que el acercamiento fue gracias a Joaquinha Lerena de la Riva, conocida como ‘La Joaqui’, quien es la mejor amiga de la cantante argentina.

“El otro día le mandé una canción a la Cazzu”, confesó Yeri Mua: “Le dije a ‘La Joaqui’, ‘mándale una canción a la Cazzu, a ver si le gusta’. (La canción) es de chava para cantar así, de mujer, empoderadas, pero a ver qué dice”.

¿Ya le contestó Cazzu?

Por último, Yeri Mua sentenció que hasta ahora no ha tenido respuesta de Cazzu, pero expuso que “(Cazzu) es una mujer muy ocupada, pero a ver, si un día me contesta, les aviso, les doy la primicia”.

¿Cómo lo tomaron las redes sociales?

El presunto interés de Yeri Mua por colaborar con Cazzu generó opiniones dividas. Algunos la alentaron a seguir intentándolo, mientras que otros señalaron que Cazzu es muy selectiva con sus colaboraciones.

“Yeri Mua, siempre expresándose bonito de Cazzu”, “La mejor, ¡obvio te va a decir que sí!, ‘La jefa’ es única” y “Este junte sí me gusta”, comentaron usuarios a favor de la postura de Yeri Mua, mientras que quienes están en contra de la colaboración con Cazzu expresaron lo siguiente: “Cazzu es otro nivel, lo siento”, “Dios, no, por ahí no es” y “Ojalá no salga (la colaboración)”.