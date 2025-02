Así fue las primeras impresiones de Angélica Vale sobre la muerte de Daniel Bisogno

La muerte de nuestro querido Daniel Bisogno dejo un enorme vacío en el mundo del espectáculo donde sigue generando reacciones como la de Angélica Vale, quien recientemente se pronunció sobre la muerte del conductor.

Recordemos que en diversas ocasiones Daniel Bisogno dijo ser familiar de Angélica María y Angélica Vale y, aunque nunca ahondó en más detalles, siempre estuvo agradecido con ellas por el apoyo que le brindaron.

¿Cuál es el parentesco que tiene con Angélica María?

Daniel Bisogno era muy reservado sobre su vida privada; sin embargo, en algunas ocasiones dijo que tenía cierto parentesco con Angélica María, incluso le agradeció por haberlo apoyado en los inicios de su carrera profesional.

En una conversación con Mara Patricia Castaneda, Daniel Bisogno detalló que desde pequeño creció dentro de la industria del entretenimiento gracias a su parentesco con Angélica María y Angélica Vale, quienes eran su tía y su prima respectivamente. Su parentesco se da porque Daniel Bisogno es sobrino nieto de Angélica Ortiz, madre de Angélica María y abuela de Angélica Vale.

¿Qué dijo Angélica María?

Días después de la muerte de Daniel Bisogno, Angélica María se pronunció al respecto y dijo que “Daniel era mi sobrino tercero o cuarto, por el lado de mi abuelito. No nos veíamos casi nunca, son de esas familias lejanas. De pronto, entra al teatro con nosotros, de niño, y creo que ahí descubrió que quería estar en el teatro o enfrente a una cámara. Qué bueno era, de verdad que tenía una gran personalidad”.

¿Cómo reaccionó Angélica Vale? Por su parte, la tarde de ayer miércoles 26 de febrero TvyNovelas compartió una entrevista con Angélica Vale, quien así reaccionó al ser cuestionada sobre la muerte de Daniel Bisogno.

“Duele, duele mucho, estaba en shock varias horas. Sigo sin creerlo, siento que me lo voy a encontrar en cualquier momento”, dijo Angélica Vale.

Así mismo, relató que tenía mucho tiempo sin ver a Daniel Bisogno y que jamás se imaginó que perdería la vida. “Teníamos mucho tiempo sin vernos, yo vivo en Los Ángeles y él acá. Algo me dijo abrázalo mucho, pero cómo me voy a imaginar, me llevaba dos años”.