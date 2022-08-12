¿Fernando del Solar demandó a Ingrid Coronado antes de morir?

Después del lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, se desató una polémica entre Anna Ferro e Ingrid Coronado, por la herencia que supuestamente dejó el conductor a sus hijos y por una aparente demanda que le habría hecho Coronado a su exesposo.

De acuerdo con unas declaraciones vertidas por Anna Ferro a la revista Hola, Del Solar tuvo que lidiar con una demanda que le interpuso su expareja semanas antes de que perdiera la vida a consecuencia de una severa neumonía.

"El día después de la muerte de su padre tuvimos un estudio socioeconómico por esa demanda (que interpuso su exesposa). ‘Es la primera demanda que me ponen en mi vida. ¡Nunca me habían demandado!’”, relató Anna Ferro.

Ingrid Coronado le responde a Anna Ferro

Ingrid Coronado negó tal acusación y rompió el silencio sobre lo sucedido, afirmando que la autoridad judicial estableció y cuantificó dichas obligaciones de acuerdo con las posibilidades económicas de los deudores alimentarios, y siempre en interés superior de los menores.

Así mismo, Coronado reveló que las pensiones de sus hijos no han sido cubiertas en su totalidad desde más de un año y resaltó que las obligaciones alimentarias siguen aún después de la muerte de uno y los deudores, y su incumplimiento constituye un hecho ilícito.

En torno a las propiedades, Ingrid Coronado corrigió a Anna Ferro, quien declaró que “cuando lo conocí había puesto una propiedad a cada uno de sus hijos por si alguna vez faltaba”.

A lo que Ingrid reviró asegurando que “cada uno de nosotros administraba los departamentos de mis hijos, cobrando las rentas correspondientes hasta que fueran mayores de edad”.

¿Qué dijo la abogada de Ingrid Coronado?

La letrada Claudia Ramírez desmintió que Ingrid Coronado haya demandado a Fernando del Solar, tal como lo aseguró su ahora viuda Anna Ferro y señaló que el conductor ahora finado demandó hace seis años a su representada para disolver el matrimonio.

Te puede interesar: ¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte?

“El 25 de enero de 2016, el señor Fernando demanda el divorcio a la señora Ingrid, demanda que la señora Ingrid le pague al señor Fernando el 20 o 30 por ciento de sus ingresos y le pide que no salga del país.

El 25 de febrero de 2016 contestamos esta demanda, diciendo que estamos de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial, pero que no estábamos de acuerdo en pagarle el 30 por ciento de los ingresos de la señora Ingrid y que queríamos la guarda y custodia de los dos menores hijos”.

Así mismo, la abogada señaló que ahí empezó el viacrucis entre los actores y aseveró que Del Solar no saldó del todo la parte que le tocaba de la manutención de sus hijos.

“En un momento del juicio se determina que el señor Fernando les pague a sus hijos las colegiaturas de ambos y el seguro de gastos médicos. Desgraciadamente, al principio les empieza a pagar la colegiatura a sus dos hijos y un día dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno de sus hijos, es más, al día de hoy, antes de perecer el señor, tiene un adeudo en el juzgado de 300 y tantos mil pesos por no haber pagado esta colegiatura”, añadió.

También aclaró que Ingrid no quiso proceder legalmente contra su ex por la falta de pago de dicha colegiatura y aseguró que el proceso se volvió tortuoso a causa de las propiedades, una de ellas, el departamento donde Fer vivió con Anna Ferro sin pagar renta y que es propiedad de Ingrid Coronado.

“El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca, es un departamento que está a nombre de Ingrid y ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella”.

Sobre el fideicomiso de los departamentos de sus hijos, Ramírez señaló que cada uno cobraba una renta, pero tampoco demandó eso; sin embargo, reveló que Del Solar tiene un departamento en La Florida y otro en La Narvarte y anteriormente tenían una casa en el Pedregal, de la cual eran copropietarios y vendieron hace poco y la cual la permitía hacer frente a sus responsabilidades, pero no dispuso de ese dinero para hacerlo.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí, la abogada reveló que había una empresa a nombre de sus hijos, de la cual Fernando del Solar sacó dinero de la cuenta sin preguntarle a Ingrid. Por último, aseguró que ella es quien se ha hecho responsable de sus hijos y las cosas que han dicho sobre su representada no son ciertas.