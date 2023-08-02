Así fue la llegada de Luis Miguel a Argentina por su nueva gira

"Aquí desde Buenos Aires, aquí pegados al hotel Faena, donde está alojado Luis Miguel, llegó hoy a la Argentina para alojarse para esperar a lo que va a ser su serie de conciertos".

"El comienzo de una nueva gira, después de 4 años, vuelve aquí y comienzan su tour con fechas agotadas, más de cien mil personas que van a estar disfrutando del concierto, aquí el club de fans, que están preparadas, porque en cualquier momento sale a pasear, a comer algo por aquí en la ciudad, ellas están atentas desde temprano, esperando para ver al Sol de México, que nuevamente ha enloquecido a esta ciudad".

Te puede interesar: Anel Noreña nos confirma nadie puede usar el nombre de José José

¿Cómo lo recibió su club de fans?

Uno de los clubes de fans más importantes de Luis Miguel en Argentina, estuvo presente para recibir al cantante.

Desde muy temprano, lo vimos entrar, nos saludó, sacó la manita y nos saludó

Desde hoy a mediodía está en Argentina, comienza su gira, diez conciertos totalmente vendidos.

También te puede interesar: Paola Durante no contó a su hija qué pasó con el caso de Paco Stanley