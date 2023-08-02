Así fue la llegada de Luis Miguel a Argentina por su nueva gira
Luis Miguel llegó a Argentina que es el país en el que él comenzará su nueva gira, donde va a dar diez conciertos con lleno total.
"Aquí desde Buenos Aires, aquí pegados al hotel Faena, donde está alojado Luis Miguel, llegó hoy a la Argentina para alojarse para esperar a lo que va a ser su serie de conciertos".
"El comienzo de una nueva gira, después de 4 años, vuelve aquí y comienzan su tour con fechas agotadas, más de cien mil personas que van a estar disfrutando del concierto, aquí el club de fans, que están preparadas, porque en cualquier momento sale a pasear, a comer algo por aquí en la ciudad, ellas están atentas desde temprano, esperando para ver al Sol de México, que nuevamente ha enloquecido a esta ciudad".
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¿Cómo lo recibió su club de fans?
Uno de los clubes de fans más importantes de Luis Miguel en Argentina, estuvo presente para recibir al cantante.
Desde muy temprano, lo vimos entrar, nos saludó, sacó la manita y nos saludó
Desde hoy a mediodía está en Argentina, comienza su gira, diez conciertos totalmente vendidos.
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El club de gana oficial ‘Tengo todo excepto a ti’, 23 años junto a LuisMi, tenemos un montón de cosas, el jueves, un frentetito musical con caravana para todo el que quiera venir, nos vamos a divertir, después al otro día tenemos batucada, luego una serenata… nos busca, nos reconoce, nos ha recibido seis veces, es el único club que tienen seis reuniones en Argentina, es el más antiguo y estamos muy felices… Muchas emociones encontradas, esperándolo, ansiosas por verlo cantar, porque es imponente en el escenario