Lupillo Rivera dedicará su nuevo disco a sus exparejas

Bajo el título de ‘Las Dedicadas’, Lupillo Rivera asegura que dedicará los temas de su nuevo disco, a cada una de sus exparejas, capitalizando así, la controversia que más de una de sus relaciones ha generado. Tal y como lo hizo Shakira, el cantante quiere empezar a facturar por sus rupturas.

Imagínate, ‘Reputación’, o sea, ya empieza la polémica de quién será, para quién es, yo no voy a decir el nombre, eso es lo interesante. A Shakira le aplaudió todo el mundo, entonces, yo quiero que me aplaudan y también facturar

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¿Hay un tema dedicado a Belinda?

Lupillo Rivera no quiso confirmar si el primer sencillo titulado ‘Reputación’, está inspirado en Belinda.

Muchos me han preguntado por una canción de Belinda, también está en la lista, también viene una canción muy hermosa dedicada para ella. Esta de ‘Reputación’ está entre tres, cada una sabrá que tema es para ella

Y, hasta el gremio periodístico podría estar presente en su nuevo disco ‘Las Dedicadas’.

Hay una canción dedicada para una reportera que, vivimos tiempos muy hermosos

En total, serán 22 canciones que el llamado ‘Toro del corrido’, lanzará paulatinamente.

Mira, yo sé que debo sacar un tema cada tres semanas, viene ‘Acá entre nos’, que se la cantó aún a mi primera exesposa. Aunque ya pasaron casi 30 años, todavía le cantó, y eso quiere decir que sé amar, querer y recordar, eso es lo bonito

¿Qué dice del disco que lanzaron sus sobrinos?

En otros temas, Lupillo se dijo satisfecho del álbum póstumo ‘Misión cumplida’, que los hijos de su hermana, Jenni Rivera, acaban de lanzar.

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